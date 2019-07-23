近期在陸劇《親愛的，熱愛的》爆紅的男星李現，更被稱為「七月男友」，過去他在接受採訪時曾表示有次自己差點潛水喪命在海裡。

李現在《親愛的，熱愛的》中飾演高冷型電競高手韓商言，遇上相差10歲的活潑型的女主角佟年意外擦出火花。（圖／愛奇藝台灣站提供）

生長在內陸湖北省荊州市的李現，從小沒有見過海，直到18歲才真正看過海洋，加上先前拍了電視劇《河神》，他發現自己對水有一種特別的情愫，於是他開始潛水，甚至到普吉島考潛水證照，不過這次的經驗卻讓他刻下了深刻的回憶。

《親愛的，熱愛的》楊紫、李現熱吻 。（圖／愛奇藝台灣站提供）

他表示，他們潛到了一個沉船裡，計畫在船裡走完一圈後回去，每個都有200帕的氧氣，在剩50帕時他準備往上游，卻發現他兩個呼吸管都壞掉了，但在水下30公尺（米）之下，一口氣都沒有讓他特別害怕，他瞬間用最後一口氣游到老師那裡，老師還在拿給他呼吸管時，他就搶了過來，他表示這個過程很絕望，「就像是跳傘時，發現傘包打不開一樣。」

李現因從小在內陸長大，長大後發現自己喜歡海洋，於是考潛水證照，沒想到差點發生憾事也因此將這個回憶刺在腳邊。（合成圖／翻攝自微博）

上岸後，他也因此在他的腳上刺一個日本浮世繪的海浪，紀念那次差點喪命在海中的特別經驗。如今他因戲劇爆紅成為大陸第一男星，搭檔女星也是他的大學同學楊紫也在近日接受訪問時表示：「其實李現不是一夜爆紅，而是長時間的累積，他是我合作過的男演員中，非常認真、敬業的一個，大家都說他一夜暴紅之類的，但我覺得，正因為他之前在這個行業的努力積累，才有了現在的這個成績。」

(中時電子報)