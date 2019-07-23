蔡英文總統出訪拚外交，爆出隨行官員企圖夾帶9800條免稅菸品禮遇通關，媒體報導，買菸的國安局官員吳宗憲根本不會抽菸，有國安局人士爆料，這個宗憲就是個菜鳥行政官，而且自己沒抽菸，團購的甚至包括總統府、國安會。

根據不具名國安人士透露，79年次的吳宗憲剛升少校不久，就是個菜鳥行政官，而且自己沒抽菸，是被拗的。他進一步爆料，團購人員包括總統府、國安會，除了特勤中心、退休學長、府內、國安會，甚至華航機組人員都會拜託他們代訂。

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國安特勤狂刷645萬走私菸 蔡被蒙鼓裡震怒

(中時電子報)