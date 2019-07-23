醫生與家屬詳談兩童狀況，目前已恢復生命徵象於加護病房中觀察。(王昱凱攝)

花蓮秀林鄉水源地砂婆礑溪水清澈，是當地居民消暑聖地，今上午2名分別8歲、5歲的邱姓兄弟疑似在沒有家人陪同下，在距離水源橋400公尺處的淺水區戲水不慎溺水，由目擊者救起後無呼吸心跳，目擊者、消防隊員接力施作CPR，急救後雖恢復呼吸心跳，目前仍在加護病房觀察中。

花蓮縣消防局指出，救護人員抵達現場前，2人已由當地民眾救回岸面，到院前無呼吸、心跳，送往花蓮慈濟醫院後皆恢復呼吸心跳，目前仍在加護病房觀察，詳細溺水原因仍待警方調查。

邱姓兄弟的母親被通知後，在醫院情緒激動大哭，她說，今早才將2兄弟交由阿公照顧，不知為何會發生意外，懷疑是兩兄弟趁著阿公不注意，偷跑到溪邊戲水；目擊者指出，有看到兄弟倆由阿公載往戲水區，事發後才發現兩兄弟沒有家長陪同，實在很驚訝。

當地居民指出，花蓮上周日才降下豪大雨，水位暴增可能造成淺水區深度增加，從外觀看不出深度，也增加危險性，加上砂卡噹溪上月才發生戲水溺斃意外，最近都不太敢帶小孩來這裡玩水。

花蓮縣消防局統計，今年截止至7月已累績7件溺水案件，造成5人不幸身亡，其中砂婆礑溪1個月內已發生第2起溺水意外，已有1名男子傷重不治，呼籲民眾前往溪邊戲水，務必幼童狀況，避免擅自跳入深潭。

(中時 )