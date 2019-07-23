國安局官員涉嫌利用總統出訪走私免稅香菸，各界質疑華航高層不可能不知情，尤其負責本次專機任務的華航資深副總經理羅雅美，更難辭其咎。有知情人士透露，羅與國安系統非常熟，這次出包恐怕難全身而退。

總統蔡英文2016年首次出訪時，羅雅美僅是華航子公司華膳空廚的採購經理，但蔡出訪時看到熟面孔，親切的叫了羅雅美一聲「小美」，之後羅的職位「四級跳」，跳過母公司經理、協理、副總，直接成為資深副總。據悉，這份人事安排，是行政院直接要求華航任命。

知情人士指出，民進黨大老邱義仁擔任國安會秘書長的時候，羅雅美擔任邱的秘書，與國安系統、警界非常熟識，這次國安局官員涉嫌走私，羅又是這次專機任務的負責人，各種連結都不利於她。

該人士說，蔡英文上台以後，除了第一次出訪是資深副總黃純俊負責，之後幾趟都是羅雅美負責統籌，所有公文都會經過她，雖說相關會議是由董事長主持，但未必會過問到免稅品等細項。他也透露，華航內部正在找替死鬼頂罪。

該人士表示，一般會員代號頂多到「VIP」，「VVIP」則是總統專機的任務代號，可能是9000多條香菸數量太龐大，加上這個字樣特殊，堆在倉庫裡才引人注意。

(中時 )