總統蔡英文出訪，國安人員利用出訪專機走私菸品，退警會總會長耿繼文公開發文，要求「蔡英文應該道歉並負起行政責任」，並指總統府表示與蔡總統出訪行程無關，責令調查，將責任撇清，把事情推得一乾二淨，沒有向國人道歉，此舉毫無擔當，讓人看不起蔡英文這個總統，並呼籲「2020年總統立委大選很快到來，用選票下架蔡英文下架民進黨吧！」。

耿繼文指出，以警察為例，若有警察走私、酒駕、貪污、或……，除了當事者本人要受嚴厲懲處外，他的長官往往要對外道歉，並負起連帶責任，重者還會被拔除官位，這種連帶責任的情形在警界是必然的。「但看看今天這個總統專機回國，車隊走私香菸案，走私官員與總統同在一個時間空間裡，在刑法上是高度嫌疑共犯結構體，必需調查做筆錄才是，即令蔡總統有刑事豁免權，但蔡總統豈能置身事外沒有一句道歉話？現在的監察院不是很厲害嗎？請監察院陳師孟院長發揮功能，負起監察責任來！」。

耿繼文說，此案深深讓人覺得蔡英文是說一套騙一套的人，她就任總統時曾說要做個「謙卑謙卑再謙卑」的總統，但此事她沒有謙卑向國人道歉，總統府反而是臉不紅氣不喘的說：「此事與總統出訪行程無關」，這個總統已經是「傲慢傲慢再傲慢」的總統了！

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(中時 )