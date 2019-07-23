美國愛荷華州（Iowa）警方22日偵結一起離奇命案，當地一家廢棄多年的超市今年初在清理內部設備時，突然在大型冰櫃與牆面間發現一具男性乾屍，經過數月調查，警方認為男子是不慎跌入縫隙卡住，並且已卡在這裡10年，全案以意外事件作結。

美國一名超市員工2009年不慎跌落大型冰櫃與牆面間的縫隙，求救無門而死。他的遺體於今年初發現，話句話說遺體可能已經卡在縫隙中長達10年。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，今年1月一些工人在搬運愛荷華州一間廢棄超市的陳列架及冰櫃時，赫然在大型冰櫃與牆面之間縫隙發現一具男性乾屍。

Workers removing shelves and coolers from a former No Frills Supermarket in Iowa discovered a body behind one of them in January. The remains were recently identified as those of a former employee who had been reported missing in 2009. https://t.co/3iGpTRdim1 — CNN (@CNN) July 22, 2019

經過數月調查，男子身份確定，是該超市的員工賴瑞（Larry Ely Murillo-Moncada），他在2009年11月28日就被家人舉報失蹤。他的家人表示，當天賴瑞在服用藥物後，突然變得非常生氣、情緒激動，接著就跑出家門，至此下落不明。

由於男子身上並無外傷，加上當時員工指他們通常會爬上冰櫃，坐在上面偷偷休息，因此警方研判賴瑞當天離家後應該是直接到超市去，爬上大型冰櫃上方休息，卻不慎掉到冰櫃後方與牆面之間僅有寬約18英吋（約45公分）的縫隙，就此卡在裡面無法掙脫。

警方認為冰櫃馬達發出的聲響可能蓋過了他求救的聲音，因此才會沒有人發現他受困。

賴瑞是在2009年失蹤，換句話說，他非常有可能已經卡在這個縫隙裡10年了。另外這座超市於2016年歇業，這中間長達6年時間，顧客經過這個冰櫃卻未發現後面有人。賴瑞失蹤時年僅25歲。

愛荷華警方周一以意外事件偵結此案。

(中時電子報)