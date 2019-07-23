國安局人員涉嫌藉總統蔡英文出訪勤務，透過華航走私達9,800條菸品，引起藍綠立委撻伐、蔡英文震怒。身為華航大股東的交通部，部長林佳龍今（23）日透過臉書發出三點聲明強調，究責無上限！

林佳龍表示，首先，昨天已要求華航徹底展開行政調查，也積極配合檢調單位偵辦，釐清疏失和責任。其次，關於這種違法行為，要求華航釐清歷年的狀況，並對外說明。

最後，林佳龍強調，對於此案，「絕不護短！」對於華航的疏失跟責任，「究責無上限」。

低階官員扛罪？ 知情人士：走私是國安局華航陋習

(工商 )