華航捲入私菸案 交長：絕不護短 14:092019/07/23 工商 郭建志、 楊馨 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 圖為交通部長林佳龍。(郭建志攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國安局人員涉嫌藉總統蔡英文出訪勤務，透過華航走私達9,800條菸品，引起藍綠立委撻伐、蔡英文震怒。身為華航大股東的交通部，部長林佳龍今（23）日透過臉書發出三點聲明強調，究責無上限！ 林佳龍表示，首先，昨天已要求華航徹底展開行政調查，也積極配合檢調單位偵辦，釐清疏失和責任。其次，關於這種違法行為，要求華航釐清歷年的狀況，並對外說明。 最後，林佳龍強調，對於此案，「絕不護短！」對於華航的疏失跟責任，「究責無上限」。 低階官員扛罪？ 知情人士：走私是國安局華航陋習 (工商 ) #華航 #林佳龍 #蔡英文 #責任 #檢調單位 也許您會感興趣 推薦閱讀 假如2020蔡英文連任 04:092019/07/19 論壇廣場 白綠仍有合作空間？蔡英文：沒有想到這個問題 06:212019/07/19 政治 丹佛僑宴 蔡英文兄姊趕來加油打氣 10:192019/07/20 政治 蔡英文兄姊 現身僑宴給她惜惜 04:102019/07/21 政治要聞 總統傳假消息？！蔡英文辯：有說是金融時報寫的 08:382019/07/21 政治 是否白綠合 蔡稱集結愛台灣力量 04:102019/07/22 政治要聞 加入抹紅行列 推金融時報寫的！總統失格 喊打假竟散布假新聞 04:102019/07/22 政治要聞 所謂「自由民主永續之旅」 04:102019/07/23 論壇廣場 藍綠對決利蔡？韓綜合民調61％大勝 09:422019/07/23 政治 高嘉瑜轉批柯 游淑慧：540度超自然轉變 09:482019/07/23 政治 生活熱門新聞 張善政問9千條菸抽多久？網神回 - 生活 私菸案知情？小英出訪都她統籌 - 生活 - 中時 全球死因18％是高血壓 每天2顆它降血中膽固醇 - 生活 北部午後大雷雨 彭啟明：最快這時間有颱風 - 生活 原住民族正名25年 今辦展回憶 - 生活 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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