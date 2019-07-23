基隆市政府推出全國首創郵輪觀光專車，並將配合明（24）日鑽石公主號進港時正式上路，遊客可購買一日乘車券，暢遊基隆各大景點。（基隆市政府提供）

基隆市政府推出全國首創郵輪觀光專車，市長林右昌（中）、交旅處長李綱（左二）、海科館長陳素芬（右二）、和平島業者黃偉傑（右一）歡迎遊客購買搭乘。（基隆市政府提供）

郵輪經濟愈來愈夯，基隆港為亞洲第三大郵輪港，近年旅客人次不斷創新高。基隆市政府推出全國首創郵輪觀光專車，並將配合明（24）日鑽石公主號進港時正式上路，專車路線會巡迴旅遊服務中心、基港大樓、正濱漁港、和平島公園、海科館，讓郵輪客一出海關，即可購買一日乘車券，暢遊基隆。

市長林右昌表示，一日乘車券內容包含隨車外語導覽解說，憑卷免費兌換一份遠東泡泡冰；另結合和平島公園及海科館，整合乘車卷、門票、語音導覽APP、餐飲與下午茶推出「和平島下午茶一日券」、「和平島美食一日券」及「海科館潮境一日券」3組套票，供遊客自由搭配選購。

交通旅遊處長李綱表示，市府攜手和基港分公司試行推出郵輪觀光專車，於郵輪掛靠基隆港時發車，每40分鐘一班，無縫接駁郵輪遊客暢遊基隆，專車從旅服中心發車，行經基港大樓、正濱漁港、和平島公園及海科館。

李綱說，無論郵輪停靠東、西岸碼頭，遊客一出海關，即可購票搭乘觀光專車暢遊基隆知名景點；除一日乘車券外，還整合景點門票、周邊美食店家的3款套票，並派駐外語導覽人員隨車解說，提供最貼心服務。

此外，還貼心印製客製化觀光專車摺頁，遊客可按圖索驥，將景點周邊美食美景一網打盡。交旅處說明，目前推出郵輪掛靠日服務郵輪旅客試辦遊程外，未來也將考慮推出每日定時定點常態發車，提供國際市場與國內自由行旅客輕鬆探訪基隆。

(中時 )