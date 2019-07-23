PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

總統蔡英文出訪友邦「拚外交」，國安局官員卻涉嫌利用蔡出訪機會「拚走私」，訂購金額近700萬、9800條香菸私運闖關，創下桃園機場夾帶香菸最高數量紀錄。立委黃國昌開記者會揭發此事，英粉為護航語出驚人：「以前都幾億在噴，這次至少賺一點錢回來。」

英粉網友在PTT論壇發《蔡英文跟這件事到底啥關係》一文，表示：「首先不能因為這件事情破壞外交成果，好像跟很多黑人握手給錢，然後總統很開心、有騎到馬。」

該網友更語出驚人表示：「重點來了，總統又不抽煙，關她什麼事情？退一萬步想，真的有偷運好了，這也是最成功的一次出遊。以前都幾億在噴，這次至少賺一點錢回來，我覺得其實可以。」

文章一出，其他網友紛紛回應：「空心菜包一點用都沒有」、「淹水也不關韓的事啊，都是前朝的錯」、「後續的處理就有關係了，能不能找到所有的共犯結構，把所有人都抓出來，一個都不要跑，好好的改革。做得好，一定要拍拍手，做不好，就是無能」、「沒人關心出訪，我們比較關心哪裡可以團購小英牌走私菸？」

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發財外交做到了？國安局走私菸民譏「跟著小英發大財」

(中時電子報)