有網友在討論今日1450(綠網軍)好像特別安靜，是不是想不出怎麼回擊走私菸?有韓粉笑說「因走私菸事件，1450今日特休」。(韓家軍-新生)

蔡英文總統出訪拚外交，爆出隨行官員企圖夾帶9800條免稅菸品禮遇通關，嚴重打擊蔡政府形象。有網友在討論今日1450(綠網軍)好像特別安靜，是不是想不出怎麼回擊走私菸?有韓粉笑說「因走私菸事件，1450今日特休」。

總統蔡英文出訪友邦為台灣拚外交，沒想到就在凱旋歸來之際，竟驚爆國安局少校吳宗憲趁著陪同蔡英文出訪，違法訂購9800條，市價高達645萬的香菸回台，等於狠狠打臉蔡英文！國安局特勤人員利用總統出訪之際，走私近萬條菸品，涉嫌「團購」的單位恐不止於國安局，全案如滾雪球越滾越大。

有韓粉笑說「因走私菸事件，1450今日特休」。其他人留言「1450製作解釋圖片中…」、「聽說他們想轉泛藍 已經在打聽職缺了」、「因為中央廚房還沒給一套說法讓他們po啊」、「今天1450傻了吧？送加護病房了，振作起來呀！」、「1450表示：這一切都是國民黨.韓國瑜的陰謀啦！不管啦～不管啦～就是他們害的啦！」、「不是特休喔，大概還在上面的討論怎麼用網路戰術騙回來所以也不能掉以輕心，最有可能的就是利用加大黑韓手段來讓社會大眾暫時忘記走私菸的事」。

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發財外交做到了？國安局走私菸民譏「跟著小英發大財」

(中時電子報)