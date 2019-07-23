走私洋菸 胡幼偉：國安單位不愛台 14:042019/07/23 中時 張理國 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中國文化大學新聞系主任胡幼偉。（本報系資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國安局走私洋菸引起社會關注，文化大學新聞系主任胡幼偉譏諷，連一條國產菸也沒有，顯示愛國教育出了大問題。 胡幼偉在臉書表示，在已知訊息中，赫然發現國安單位根本不愛台灣的重大線索，因為，他們走私的，竟然全部是洋菸，連一條國產菸也沒有啊！ 胡幼偉說，真愛台灣，就要吃台灣的米、喝台灣的水、抽台灣的菸！尤其是國安人員，竟然都走私洋菸，最不可原諒。這已經不只是法律問題，而是國安部門的愛國教育都出了大問題！ (中時 ) #台灣 #走私 #國安 #洋菸 #胡幼偉 也許您會感興趣 推薦閱讀 2020國民黨主打愛中華民國 揭穿民進黨假愛台 04:102019/07/19 政治要聞 民進黨抹紅惡搞 他說綠雙手奉上954萬票 10:592019/07/19 政治 胡幼偉：韓不會辭職 郭柯配機率低 13:462019/07/19 政治 黑韓無用 胡幼偉列三點民進黨空軍無優勢 09:192019/07/21 政治 胡幼偉兩點研判 民進黨真急了！ 07:262019/07/22 政治 綠喊非韓家園 他說「滅蔡二期開工」 12:002019/07/22 政治 小英拚外交 黃國昌驚爆隨行國安人員走私645萬元香菸 14:372019/07/22 政治 國安局官員疑涉走私菸品 市調處約詢7人將送桃園地檢署 21:022019/07/22 社會 蔡籲團結 胡幼偉質疑邏輯很奇怪 10:242019/07/23 政治 國安局官員走私菸品 侯：有辱國風 11:182019/07/23 政治 政治熱門新聞 吳宗憲自己沒抽 團購菸名單曝光 - 政治 黃國昌揭國安局走私菸 深喉嚨是她 - 政治 - 中時 國安局走私菸怪國民黨 網：黃國昌來不及了啦！ - 政治 陳宜民曝光簡訊!國安局「吳宗憲」友人喊冤 - 政治 台北市遭慘淹 最美主持人：韓市長真可憐 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。