國安局走私洋菸引起社會關注，文化大學新聞系主任胡幼偉譏諷，連一條國產菸也沒有，顯示愛國教育出了大問題。

胡幼偉在臉書表示，在已知訊息中，赫然發現國安單位根本不愛台灣的重大線索，因為，他們走私的，竟然全部是洋菸，連一條國產菸也沒有啊！

胡幼偉說，真愛台灣，就要吃台灣的米、喝台灣的水、抽台灣的菸！尤其是國安人員，竟然都走私洋菸，最不可原諒。這已經不只是法律問題，而是國安部門的愛國教育都出了大問題！

(中時 )