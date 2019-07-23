國安局官員利用總統專機之便，走私9千多條免稅香菸醜聞，越滾越烈！對此，國民黨台北市議員李明賢表示，他接獲管道陳情爆料，國安局特勤少校吳宗憲是一個不抽菸的人，而且還是個剛升少校的菜鳥行政官，有可能就扛責任、揹黑鍋。他更透露有消息來源指出，特勤中心、國安退休學長、府內、國安會甚至華航機組人員都會拜託代訂，到底涉入層級有多高，一定要以金流查人，從刷卡名單來查，才能看清事物輪廓。
李明賢於臉書發文表示，國安團購，他接獲管道陳情與爆料：
第一，《吳宗憲根本不抽菸》！一個不抽菸的人，為何冒險買大批私煙？更何況，吳宗憲還是剛升少校的菜鳥行政官，有可能就扛責任、揹黑鍋。自己不抽菸，到底是誰可以《指揮》他去訂購9800條黑煙？整個共犯結構多龐大，當然要查。
第二，消息來源也說透露，除了特勤中心、國安退休學長、府內、國安會甚至華航機組人員都會拜託代訂，這代表團購成員還不少，當然也要查到底，總統府內多少人團購、涉入層級有多高？
最後，李明賢認為，要以人追人，吳宗憲是關鍵，他安全也很重要，全案不能被河蟹掉；其次，以金流查人，從刷卡名單來查，就能看出團購的大致輪廓，倘若，這不是國安弊案醜聞，甚麼才是。
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文章來源：李明賢臉書。
(中時電子報)
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