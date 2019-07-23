BWF世界羽聯超級750系列日本羽球公開賽今天點燃戰火，世界球后戴資穎稍後將登場，不過和她籤表分在同一邊的泰國好手依瑟儂（Ratchanok Intanon）首輪意外出局，男單也是爆了一個冷門，大會第5種子的中國大陸好手諶龍也中箭落馬。

日本公開賽緊接在上周超級1000系列印尼公開賽之後，選手們幾乎是沒什麼休息，就風塵僕僕搭機移動，狀態可能多少受到影響，世界排名第7的依瑟儂，今天女單首輪面對世界排名第29的韓國選手金佳恩，15：21、13：21敗下陣來，整場比賽只歷時34分鐘。

依瑟儂是女單世界前十好手當中，能夠生涯對戴資穎勝多輸少的好手，這次日本公開賽籤表兩人分在同一邊，原本預計如果一路過關，最快會在八強戰對決，如今依瑟儂意外提前出局，戴資穎尋求今年第3冠的挑戰之路，先有一顆大石被搬開。

今天下午更新的世界排名，戴資穎仍將繼續坐在女單世界第一寶座，不過積分只領先上周在印尼豐厚的日本好手山口茜495分，如果小戴想高枕無憂地保住球后地位，能夠在日本賽事奪冠是最好的狀況。過去小戴曾在2012年打下冠軍，去年則是止步16強。

女單爆出冷門，男單也有相同戰況，里約奧運男單金牌、世界排名第4的名將諶龍，首輪14：21、17：21不敵日本選手常山幹太，今年目前為止還沒拿過冠軍。

(中時電子報)