蔡英文總統出訪，爆出國安官員趁機夾帶9800條免稅菸品企圖禮遇通關，媒體報導，買菸的國安局官員吳宗憲根本不會抽菸，新聞被轉貼PTT後引發熱議，有網友回應「不會抽菸就不用買菸？真的神邏輯」、「膝蓋想也知道是掛名替死鬼」！

國安局人員走私免稅菸品案，包括吳宗憲等兩名國安局官員、5名載菸貨車司機共10人被移送。蔡英文昨晚發聲明強調，目前了解，相關免稅菸品是於國內採購發貨，與總統出訪行程無關。

根據鏡周刊報導，買9200條菸的吳宗憲根本不會抽菸，新聞被轉貼到PTT後，引起網友熱議，紛紛留言回應「哈哈，香煙團購，主揪不會抽煙」、「真他媽見鬼啦」、「果然人頭而已」、「菜鳥自動幫學長長官頂罪，是職場的基本倫理跟常識吧」、「去訂貨的人不都是組織裡最菜的那位嗎？」

還有網友笑回「不會抽菸就不用買菸？真的神邏輯」、「不吸毒也能販毒啊」、「照這種邏輯，菸癮大的黃國昌不該爆料阿」、「不會抽菸能賣菸，總統專機走私跟總統無關」、「這一定是人頭，哪有疑問」、「被推出來擋子彈的啦」、「可憐菜雞幫擋qq」。

★中時電子報關心您：吸菸有害健康！

(中時電子報)