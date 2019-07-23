大政治大爆卦-無色覺醒》9800條菸人贓俱獲 少校吳宗憲替綠色政府背黑鍋？ 14:122019/07/23 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦-無色覺醒》9800條菸人贓俱獲 少校吳宗憲替綠色政府背黑鍋? Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國安局少校吳宗憲趁著陪同蔡英文總統出訪機會，違法訂購9800條、市價高達645萬的香菸走私入境，遭調查局及台北關務署查獲；調查局幹員23日凌晨將吳宗憲移送北檢複訊。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #吳宗憲 #綠色政府 也許您會感興趣 推薦閱讀 【獨家專訪1】狄鶯憶護子 爆越洋嗆吳宗憲 02:402019/07/20 娛樂 憶護子越洋嗆吳宗憲 狄鶯信有報應 04:102019/07/20 娛樂新聞 國安人員走私菸品案 調局約談「貨主」吳宗憲 20:142019/07/22 社會 調查局追吳宗憲走私免稅菸 歷任總統隨扈挫ㄟ等？ 22:072019/07/22 社會 國安人員走私菸品案 「貨主」吳宗憲深夜送北檢複訊 22:202019/07/22 社會 扯!9800條菸人贓俱獲 小英拚外交 國安局拚走私 04:102019/07/23 政治要聞 走私9800條香菸 總統隨扈吳宗憲正面曝光 02:012019/07/23 社會 國安特勤走私 吳宗憲等2國安官員遭聲押 08:412019/07/23 社會 走私菸品涉貪 吳宗憲2官員最重可判無期徒刑 09:022019/07/23 社會 馬英九任內四千條！黃暐瀚驚呆了 13:352019/07/23 政治 政治熱門新聞 吳宗憲自己沒抽 團購菸名單曝光 - 政治 黃國昌揭國安局走私菸 深喉嚨是她 - 政治 - 中時 國安局走私菸怪國民黨 網：黃國昌來不及了啦！ - 政治 陳宜民曝光簡訊!國安局「吳宗憲」友人喊冤 - 政治 台北市遭慘淹 最美主持人：韓市長真可憐 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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