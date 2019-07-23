實際負責審核對台F-16軍售案的美方人士日前表示，F-16軍售案「跨部會審查基本上已完成」，目前正在對國會進行非正式知會與簡報，最快7月底就能正式通知國會。本次軍售總額將略低於100億美元（約台幣3000億），是27年來美國首次售台先進戰機，對台海軍事制衡，戰略義喻還是美中台關係上，意義極為重大。

台海安全研析中心主任、軍情專家梅復興今日在臉書上表示，美方負責對台軍售案的人士告知，目前F-16軍售案正在進行「對國會的非正式知會與簡報」(informal/pre-notification)，必須在7月26日國會休會前正式通知國會，否則就就要等到9月中旬之後。其間可能還有川普在美中關係上的考量與操作，以及避免影響台灣選舉，時程上可能會受到影響，但軍售案的方向不至於改變。

梅復興表示，政府大案均難免沾染上政治與選舉的聯想和解讀，美台雙方在推動F-16的軍售上不可能沒有考慮到明年初的大選。美方原本建議台灣早些 (2018年下半年) 遞送申購文件 (LOR for LOA)，但因F-16採購案乃台灣首次改直接遞交「發價書需求信函」（LOR for LOA）的申購模式，而台國防部去年底趕完建案程序後，蔡政府又表達希望美方回覆時點能盡量接近明年一月大選與配合立院預算審核時序，最終還是拖到了今年2月27日才將「發價書需求信函」送出。

梅復興指出，美方對F-16軍售案態度積極，唯一無法預知的變數就是川普態度以及美中關係上的意外發展。例如原本4、5月間即已備便通告國會的4項 (包括M1A2戰車與陸用飛彈) 軍售，受到美中貿易談判生變及川普政府內部分歧而而臨時剎車，以致拖到G20峰會後的7月上旬才送交國會！這次F-16案美台雙方經多次溝通，考慮到台行政部門特別預算編列時程，以及避免過於接近總統大選，因此決定將正式批准(通告國會) 的時間點設在8月之前。

在F-16軍售案的價格部份，梅復興指出，過去兩個月來不斷傳出估價攀高的訊息，從原先的80億美元左右 (約2400餘億元台幣)，增加近2成至超過100億美元(3000億台幣) 的傳言不斷，但美方多位可靠人士均指「確定會低於100億美元」。這與日前媒體報導報價已提高至台幣2800億元 (約合93億美元)的說法基本相符。

華府政策人士透露，本案中約有10億美元左右將是供F-16用的武器彈藥。根據到目前為止的可靠訊息，本次的武器彈藥包裹主要還是續購之前就已批准過的各型空對空、空對面飛彈與精準導引彈藥，尚未聽聞會包含新種類的空對面遙攻武器。不過，國軍仍在努力爭取一些新型反制能力，包括先進空射誘餌以及之前未批准的AGM-158，AGM-84K等，是否會批准或趕得及與F-16包裹一起過關，尚需靜候結果。

梅復興分析稱，美方此次將出售的F-16 Block 70雖不能與F-35之類的正牌第5代戰機相提并論，但若搭配先進技術裝備，則亦可具備部分第 5代作戰能力。或許同樣有意義的是，這種先進構型的第4代半戰機尚可在一定條件下對粗具第5代戰機資格之對手（如殲20）構成可恃威脅！

他在貼文中指出，此案畢竟是27年來美國首度同意售我新戰機，也是空軍本（21）世紀首次籌獲主戰兵力，無論對台海軍事制衡，戰略義喻還是（美中台）外交伐謀上，平心而論都不能説意義不重大。美方藉此實質上協助台灣强化積極防禦能力，也突破了過去十餘年來主要强調台灣只應優先籌建被動防禦的範式。這本身就彰顯著美國對中共戰略應對上的丕變，對於鞏固台海嚇阻意義深遠。

(中時電子報)