彭雅美與《美麗境界》，藉由無數的孢子象徵生命種子，在地球上延續基因，展現強大生命力。（陶博館提供）

彭雅美與《無盡》以12件蕨葉排列組合，傳遞無限延伸的感覺。（陶博館提供）

彭雅美與《無盡》以12件蕨葉排列組合，傳遞無限延伸的感覺。（陶博館提供）

新北市鶯歌陶博館即日起展出來自花蓮的創作家彭雅美特展「蕨˙覺—彭雅美的質與變」，彭雅美年輕時毅然辭掉高中教職，全心投入陶藝創作，迄今逾40年，連爸爸都笑稱她是「脫韁的野馬」，這次共展出15件作品，以黑、白、金三色作為創作的主色，黑色是夜晚，白色為早晨，金色代表生命的揮灑，展期至9月1日，另將在7月28日下午3時舉辦開幕茶會。

來自花蓮的彭雅美年輕時，毅然辭掉高中教職投入陶藝創作至今逾40年，每天在好山好水間尋找自我，近年以常見的「蕨類」作為靈感來源，她的父親說取名雅美，沒想到就像脫韁的「野馬」一樣，總是很做自己，兒子也笑說捲捲的蕨葉，像極了濃密的鼻毛，笑翻眾人。

彭雅美說，在創作蕨類系列時超過身體的負荷，曾經脫臼8次，雖然蕨類是很平凡的植物，但是大量的重覆動作、加入了女性的內在力量及韌性就會變的不平凡，在海內外得獎無數的她，透過作品讓世界看見台灣，未來也會持續創作，盼能在屬於女力的時代中發光發熱。

陶博館表示，本展共展出15件作品，以黑、白、金三色作為創作的主色，黑色是夜晚，白色為早晨，金色代表生命的揮灑。其中，彭雅美最喜歡的《蕨心綻放》，特意製造的裂痕說明生活中會有挫敗，但還是要在挫折過後拿出自信。

《美麗境界》是今年新作，藉由無數的孢子象徵生命種子，在地球上延續基因，展現強大生命力。《無盡》以12件蕨葉排列組合，建議「深蹲」才是欣賞本件作品的最佳角度，會看到無限延伸的感覺。

此外，本展將於7月28日下午3時舉辦開幕茶會，歡迎有興趣的人共襄盛舉。

(中時 )