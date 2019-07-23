17歲少女預告捷運站出口殺人 警依恐嚇公眾罪偵辦

北捷再傳網路預告「隨機殺人」！台北市警方23日上午接獲通報，一名網友在網路上留言預告：「捷運板南線上隨機殺人」。目前捷運警察、北市刑大已經著手展開偵辦，同時加強捷運巡邏、戒備。

有網友今天中午在多個媒體網站留言稱「今天下午一點，我在板南線隨機殺人，請大家做好準備！」「我等下要去捷運西門站隨機殺人，你們小心一點」等內容，引發民眾恐慌，台北市警察局捷運警察隊獲知後立即循線偵辦，暫無異狀，同步加強雙北捷運相關安全維護工作。北市警局刑事警察大隊科技偵查隊也積極追查發文網友身分，同時加強雙北市捷運相關安全維護工作。

21日晚上才有一名廖姓少女在臉書貼文「今天7.內湖捷運站出口準備殺人」，22日被北市內湖警分局帶回，訊後依恐嚇公眾罪護送少年法庭，沒想到今天再度傳出北捷殺人預告。

17歲廖女21日晚在內湖學校宿舍用手機上網，並留言「準備殺人」，網友留言要她冷靜，她還在底下回覆：「我要回家拿刀」、「你們無法阻止我的」、「是社會傷害我，我就要以牙還牙」，「我要殺光一群低能兒，喝他們的血」、「關一關明天不用上班喔！」，甚至直言要在捷運站輕生，引發網友恐慌。

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