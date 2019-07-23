蔡政府爆發大醜聞，跟隨蔡英文總統出訪的國安局特勤透過華航高層下訂近萬條免稅香菸，並利用總統禮遇通關，將載著香菸的5輛貨車企圖一起走私入境，消息一出引發各界譁然。對此，自由作家洛杉基怒轟簡直是「國恥」，丟人丟到家了！

國安局少校吳宗憲趁著陪同蔡英文總統出訪機會，違法訂購9800條、市價高達645萬的香菸走私入境，遭調查局及台北關務署查獲。總統蔡英文獲知後大為鎮怒，表示要追查究責，除惡務盡。隨後昨天晚間國安局長彭勝竹為此事負責請辭獲准，總統府張捷侍衛長則自請處分並將予以調職。

對此，洛杉基在臉書發文指出，原來，「單幫客」也是有分等級的；最低級，是個人跑國外代購貨品，夾帶回國；中級，是由空姐到國外代購貨品，夾帶回國；最高級，是由空軍一號總統專機到國外代購貨品，夾帶回國。他怒轟「簡直是國恥，丟人丟到家了！」

網友則紛紛表示「真正的國恥!丟臉丟死了」、「這種信用卡額度一聽就知道是幫人跑單的，視而不見嗎」、「國安局出糗真是大條了」、「這火，千萬不能讓她止住，不是國安局長、侍衛長請辭與調離，吳姓一人全扛，就行」。

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發財外交做到了？國安局走私菸民譏「跟著小英發大財」

(中時電子報)