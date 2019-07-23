高雄市長韓國瑜推廣閱讀，每月推薦1本好書，23日公布7月好書《用一天說歷史》，書中介紹各種日常生活細節，均是人類累積百萬年得來的成果，邀市民透過英國史學家Greg Jenner的視角，從生活小事件去看歷史的脈絡。

韓國瑜今天上午市政會議後，與文化局長林思伶共同推薦馬可孛羅出版、英國公共歷史學家詹納（Greg Jenner）著作《用一天說歷史：從石器時代到數位時代，你的一天是人類累積的百萬年》。

林思伶指出，這本書不只談歷史故事，更強調我們過的每一天，人類卻累積了百萬年，以全新角度帶讀者探索人類歷史長河，全書13個章節涵蓋生活大小事，包含蔡倫造紙、活字印刷、嫘祖養蠶紡絲、最早發明的牙刷、自動化時鐘等發明過程。

文化局邀請這本書推薦序的作者莊德仁，8月25日下午在高雄市立圖書館辦理名家導讀「每日生活與歷史的距離」講座，現場將分析各種每日生活經驗，都是歷史的產物，因講座名額有限，有興趣的市民可提早網路報名。

(中時 )