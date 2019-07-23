國安局人員涉嫌藉由總統出訪勤務，透過華航走私達9,800條菸品，交通部長林佳龍今（23）日下午參加「2019臺灣自行車節」記者會前，受訪強調資料到哪裡、就查到哪裡，由於這非第一次發生，因此絕不能只針對一次事件進行調查。對於是否撤換董座？林佳龍直言，「證據到哪裡、責任到哪裡，涉及的人事就檢討到哪裡」。

林佳龍稍早透過臉書發表聲明表示，已要求華航徹底展開行政調查，積極配合檢調單位偵辦，釐清疏失和責任。同時，也要求華航釐清歷年的狀況，並對外說明。對於此案態度，林佳龍表示「絕不護短」，對於華航的疏失跟責任，「究責無上限」。

對於立委黃國昌質疑，私菸案涉及華航高層，若由華航進行調查，豈非球員兼裁判？林佳龍受訪時表示，目前已有司法調查，交通部一方面會持續監督華航，另一方面即刻也啟動內部調查、將資訊透明，供社會監督檢驗、進行必要究責，這是交通部作為主管機關的處理態度。

對於華航本次大出包，林佳龍也說出重話認為，「華航作為上市公司，必須要加強內部治理，避免內控失靈！」林佳龍說，除了國安單位負起責任，交通部監督下的華航，也同步展開調查、進行究責。

為避免歷年資料調查上曠日費時，林佳龍也說，本次9,800條菸品的走私事件優先處理，至於歷史資料，要趕快先保存、調查後對外說明，調查結果公布的時間點「越快越好」。

(工商 )