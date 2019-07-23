好萊塢硬漢馮迪索（Vin Diesel）擔任主演與監製的《玩命關頭9》今年2月在倫敦開拍，英國時間22日片場傳來意外，擔任馮迪索替身的一名特技演員意外從9公尺高墜落，且當場頭著地，馮迪索在現場目擊整個過程，嚇到臉發白更難過痛哭，劇組立刻召來直升機將該名替身送醫，目前《玩命9》全面停拍，受傷演員傷勢不明。

根據外媒報導，一名參加過《哈利波特》和《詹姆士龐德》系列電影的特技演員，日前在《玩命關頭9》片場發生墜落意外，他從9公尺高的地方掉下來，頭部撞到地板，由直升機緊急送醫。對此，環球影業發言人證實在拍片過程發生事故，地點是利維斯登的片場，目前拍攝工作全面暫停，以該名演員的傷勢為重。

《玩命關頭9》今年2月在倫敦開鏡，兩大影后，莎莉賽隆（Charlize Theron）、海倫米蘭（Helen Mirren）將同步回歸，4月馮迪索在社群網站透露，這回還將邀來在WWE（世界摔角娛樂）獲得16次冠軍的約翰希南（John Cena），讓粉絲十分期待，如今傳出演員受傷意外，是否會導致電影拍攝延期，有待劇組進一步宣布。

(中時電子報)