羅東博愛醫院結合骨鬆專科醫師、個案管理師，成立「骨鬆骨折聯合照護中心」，還引進骨鬆骨折機率檢測機，提供求診民眾系統性的診護，院方在父親節前夕，7月29、30日舉辦骨鬆衛教日，由專人提供免費檢測等服務，盼能照顧縣民健康，預防骨折發生。

院方表示，國內50歲以上的人口有32％骨質疏鬆症，骨鬆會增加骨折風險，是健康的隱形殺手；有抽菸飲酒習慣、曾連續服用類固醇超過3個月…等因子會加快骨質流失，不少長者因跌倒後臥床、不易康復，造成家庭經濟負擔，影響生活品質。

醫院骨科醫師陳劍龍指出，骨鬆好發50歲以上的中高齡者，因骨鬆致骨折的女性比例占33％，男性比例20％，其中婦女停經後體內賀爾蒙降低，骨質流失情況會更加劇。

院方表示，及早檢測、發現及防治是保骨的不二法門，院方成立「骨鬆骨折聯合照護中心」，建置骨質疏鬆照護標準，7月起門診1樓也設置骨鬆骨折機率檢測機，民眾可免費填寫官方量表，得知自己10年內罹患骨鬆骨折機率。

7月29、30日上午8時至下午4時30分，羅東博愛醫院門診1樓舉辦骨鬆衛教日，會由專人輔導1分鐘免費骨鬆檢測和超音波足踝式骨密度檢測，經檢測有高風險的民眾可立即掛號特別門診診斷、治療。

(中時 )