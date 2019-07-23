台中一名男大學生7月5日騎車返家途中遭一休旅車逼車，他憤而將車紀錄PO上社群網路Dcard並透過警網報案，經警方裁定確為惡意逼車，處以12000元到24000元，並吊扣駕照3個月。

這名騎士是7月5日晚間約8：30分騎機車從南門路往台中路方向騎乘，因準備左轉合作街，由於該路段是非禁行機車車道，他就騎到中間車道，未料後方一輛黑色休旅車竟從後方叭他，並一路緊隨還超車，休旅駕駛後來還教訓騎士「騎在馬路中間很危險…。」

騎士本來要求休旅車駕駛跟他一起去警局讓警方評理，但中年駕駛不肯，後來騎士以行車紀錄器上網檢舉休旅車惡意逼車、跨越雙黃線和未遵守超車規定在路口超車。

台中市警察局第三分局正義派出所副所長李姣嬋指出，依影片裁量檢舉人檢舉都屬實，她也提醒汽車駕駛汽車惡意逼車罰責相當重，依道路交通處罰條例惡意逼車可處12000元到24000元，並吊扣駕照3個月。

(中時 )