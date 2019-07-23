疾管署今（23）日公布國內新增3例腸病毒併發重症病例，其中1例是17歲高中生的罕見病例，感染克沙奇A6型病毒併發肝炎、肺炎，尤其肝炎發病嚴重，治療時程較長，住院3周才康復。

今年腸病毒併發重症的年齡逾10歲只有2例，分別為14、17歲，而今天公布的17歲病例成了今年最大年紀的腸病毒重症。疾管署防疫醫師林詠青指出，個案年齡得重症不常見，而且引發肝炎也很少見，發病狀況較嚴重。

林詠青說，這位北部17歲青少年個案一開始出現發燒、嘴破、手足及軀幹紅疹、四肢無力、咽峽炎與呼吸困難等症狀，經過確診為克沙奇A6型感染併發重症。

今天新增另2名重症分別為北部2歲男童與南部2歲女童，發病日介於6月25日至7月4日，2位幼童出現發燒、咽峽炎、肌抽躍及四肢紅疹等症狀，確診為腸病毒71型感染併發重症，其中2歲男童有家人感染腸病毒。

疾管署疫情中心主任劉定萍表示，上周（7月14日至7月20日）國內腸病毒門急診共有1萬6299人次就診，較前一周略降5.4％，代表疫情已過高峰；今年以來，國內出現22例腸病毒併發重症病例，以腸病毒71型15例最多。

(中時 )