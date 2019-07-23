高雄市長韓國瑜常以「莫忘世上苦人多」，期勉各局處照顧弱勢。高市都發局為提供市民安居樂業的居住環境，今年住宅補貼開辦兩天以來，已有超過1000件以上申請戶，到都發局臨櫃申辦。

高市都發局23日提醒申請人不用緊張，並表示住宅補貼的申請資格，是採「評點制」受理審定，並不是先搶先贏，民眾不僅可以臨櫃申辦，也可利用網路申辦、以及「假日在地服務」等5種方式申請，至8月30日截止受理。

都發局長林裕益說，為儘量符合各種弱勢家戶的需求，高雄市推行「多元輔助住宅方案」。今年預計提供超過1萬戶以上的弱勢家庭居住輔助，其中「房屋租金補貼」約有1萬戶每月3200元補貼、「自購住宅貸款利息補貼」532戶、「修繕住宅貸款利息補貼」381戶等多項輔助方案，民眾可自行選擇申請。

為提供便民的服務，避免民眾上班請假的不便，都發局特別推出「假日在地服務」。第1站將於7月27日（周六）在小港區高雄市立空中大學受理申請，之後，將於8月3日在楠梓區公所、8月10日在五甲社區活動中心辦理。

(旺報 )