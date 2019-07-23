特勤人員大量購買免稅菸，壞了總統蔡英文的外訪宣傳成果，國安局長、總統府侍衛長相繼去職，國安會秘書長李大維也被急召入府會商，如何杜絕弊端。對於特勤走私醜聞，律師林智群說，此事只是冰山一角，國安局退役上校李天鐸更推測，渉案的特勤吳宗憲根本只是人頭，恐怕還有更高層級牽扯其中。

對於特勤走私醜聞，律師林智群在臉書上貼文說，羅馬不是一天造成的，會膨脹到9200條、總金額高達645萬元，前面一定有試探期跟發展期的，抓到9200條菸，只是冰山一角。

林智群更妙喻，「以前當兵的時候，阿兵哥買菸，一定是叫菜鳥出大門買，反正警衛排是自己人，打個招呼就好，但如果在大門外被長官抓到，不好意思，那些菸是你菜鳥自己買的，跟老鳥沒有關係……」

TVBS報導，國安局退役上校李天鐸也指出，渉案特勤吳宗憲是行政組長，專機所有行李都由他一手安排，這些走私物就混在裡面，打包上了專機。他說，哪個機組人員敢查問，「這是專機耶，這是特勤耶。」

李天鐸推測，吳宗憲又不是第一次，他能做得這麼順手，「沒有人指示他他敢去做這個？沒有人允許他，他敢去做這個？」

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(中時電子報)