一名女網友在網路上詢問，到某量販店看到一名爸爸帶女兒進女廁，當下覺得不妥而好心提醒，但事後又擔心是否是自己的認知有誤，因此PO文和大家討論。引來網友的熱烈討論，不過大部分網友認為，心態正確就沒事。

原PO表示，在台中的某家量販店上廁所，聽到隔壁間爸爸跟小女孩的對話，當下以為自己走錯地方，還差點上不出廁所，慌張跑出來看後才確定是女廁，這時剛好一個年約5、6歲的小女孩跟爸爸走了出來，因此原PO好心上前提醒了一句「這裡是女廁」，但對方回應，「我帶女兒來」。

一開始原PO認為，「他是不是應該帶去男廁？」，後來想了想，這樣似乎又太為難對方，因此上網詢問大家的想法。大部分網友提出看法認為，「或許爸爸只是不想讓女兒看到其他男性的如廁，因為女廁格局外面是看不到的」、「沒有不對，只有心態問題」、「心態正確就沒事」、「個人覺得沒有不妥，帶小孩從小認知不好嗎？畢竟他又不是進去偷窺」。

(中時電子報)