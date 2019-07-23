弘光科大舉辦一日體驗營傳授綠能知識，教無人機操作。（王文吉攝）

弘光科技大學環境與安全衛生工程系執行「弘光環保先鋒環境品質及綠能推廣計畫」，為推廣環境教育，設計包含空氣汙染、無人機監測、太陽能發電等一日體驗營課程，利用暑假邀請新社區大林國小學童、沙鹿區鹿寮社區居民參加，把基本的環保觀念、綠能知識，傳授給國小學童及社區民眾，讓他們對居住環境有更深的認識。

弘光科大環安系主任盧信忠指出，環保署鼓勵大專校院學生加入推廣環境教育，這項計畫獲環保署108年大專環保先鋒隊計畫補助，由系上老師、業界專業人員傳授空氣汙染與地球暖化、無人機操作、太陽能車與燃料電池車操作課程，從基本觀念開始講解，再讓學員動手操作，在老師與大學生的指導下，讓小朋友及民眾對自身居住環境與綠能等議題有更深層認識。

鹿寮社區的學童與居民上周到學校內上課，第一堂課由弘光科大環安系助理教授陳昌佑講授空氣汙染與地球暖化。老師用小朋友的語言，搭配卡通影片、海報、有獎徵答方式，提高小朋友們的興趣，把空汙、PM2.5基本觀念告訴學童，小朋友聽了以後說：「以後要多搭大眾交通運輸工具，才不會汙染空氣，也要省電節能減碳。」

接著由苗栗無人機應用服務創新發展協會理事長黎東碩教無人機操作，這堂課引起大小朋友更大回響。黎東碩仔細講解無人機的運用、發展、考照等觀念，然後進行操作與練習。學童們熟記著老師教授的操作口絕，先空手模擬操作無人機該怎麼上升、前進、左右轉，等到練習熟了後，再由大學生分組教學童輪流動手操作，瞬間成功讓8架無人機在半空中飛行，學童興奮不已。

另外，太陽能車與燃料電池車的課程，也讓學員大開眼界，了解綠能產業的重要性。陳姓小朋友說，「無人機真的很酷，活動很好玩，感覺上課時間很快，一下子就結束了。」另外一位林姓學童說，「之前出門常要戴口罩，上課後學到原來空氣不好是PM2.5的關係，很喜歡參加這樣的課。」

「弘光環保先鋒環境品質及綠能推廣計畫」一日體驗營的活動，7月31日還有一個梯次。盧信忠說，如果能從小培育相關環保觀念，有正確觀念後便能轉化為行動力，由本身做起為永續發展貢獻一份心力。

大林國小校長陳自強也表示，感謝環保署與弘光科大舉辦環教活動，使偏鄉地區學童與民眾能在實作體驗中獲得無人機與再生能源相關知識，不僅開拓學童眼界，也達到環境教育向下推廣的作用。

(中時 )