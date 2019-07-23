美中之雄雙城23日力挫洋基，首局就出現難得的三殺守備。雙城投手裴瑞茲(Martin Perez)開場連續保送兩人，這時輪到洋基重砲英卡納西昂(Edwin Encarnacion)，結果英砲敲出三壘方向內滾，被三壘手接住後踩壘，傳二壘再傳一壘，5-4-3三殺！洋基首局莫名其妙就三上三下，這個三殺也完全打壞了洋基的手氣。

首局下雙城就從沙巴西亞(CC Sabathia)手中轟出背靠背全壘打。洋基3局上反攻，英卡納西昂戴罪立功打回1分，但是沙胖3局下又被打到滿壘失分，他今日4局就被打7分。洋基雖然敲出3轟，最後還是不敵雙城全場5轟，雙城以8-6獲勝。

投手裴瑞茲說他看到內滾之後就有預感會三殺了，這是雙城隊史第13次三殺。無人出局滿壘一秒翻盤，元凶自然是英卡納西昂，腳程有夠慢，他賽後表示：「我已經盡全力跑了，但他們還是抓到我。」跑二壘的賈吉(Aaron Judge)又是個好人不肯用低級滑壘，最後對方連傳兩個壘包完成三殺。

(中時電子報)