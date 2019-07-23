法務部行政執行署全國13個分署，將於8月13日同步舉辦法拍「投標流程教學」課程，內容豐富多樣，並且將以生動活潑、平近易懂的方式，教導民眾如何投標競買法拍物件，台北分署民眾報名踴躍額滿緊急追加10位名額，將於7月25日中午12時起在本分署前接受現場報名，現場同時將有「台北分署揪芒吉」，明星飲料商品變賣的快閃活動，歡迎民眾到場享受夏日的清涼。

台北分署表示，本次法拍教學課程於22日上10時開放網路報名後，30位的名額不到2個小時即已額滿，但之後仍有許多民眾來電洽詢有無其他管道可以報名上課。

台北分署有感於民眾的熱情，經重新評估授課空間後，決定再開放10個名額，但考量許多民眾不便上網報名，所以追加的名額，改採現場報名方式，將由美麗的法拍親善大使Angel與Rose協助完成報名程序，一樣是額滿為止，現場報名成功者，再享報名小禮物1份！請有興趣的民眾記得準時到場，以免向隅。

此外，現場的「台北分署揪芒吉」快閃變賣活動，備有知名品牌「芒果恰恰」及「王老吉」的「芒」、「吉」限定明星冰飲，採限時限量變賣，售完為止，變賣所得款項，將用以清償各該商家滯欠的稅費。

(中時 )