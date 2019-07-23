《復仇者聯盟4：終局之戰》結尾，雷神索爾未繼續當阿斯加的國王，而是和星際異攻隊離開地球，原本漫威迷認為故事應延續在《星際異攻隊3》後，未料《雷神索爾4》會更早上映，這也讓導演詹姆斯岡恩宣布兩部片的時間點。

外界一直以來認為雷神索爾、星際異攻隊合體故事，將會發生在《星際異攻隊3》，主要是當時不認為《雷神索爾4》有機會推出，未料導演詹姆斯岡恩遭迪士尼開除後，接了DC《自殺突擊隊》導演一職，再返回接手才延宕上映時間，如今《雷神索爾4》確認開拍，除了原有陣容雷神索爾、女武神之外，就連娜塔莉波曼都將回歸演出，而且上映時間排在《星際異攻隊3》之前。

《星際異攻隊》有望加入《雷神索爾4》演出。(圖/達志影像)

時間點出爐後，也讓漫威迷好奇星際異攻隊是否加入《雷神索爾4》?對此導演詹姆斯岡恩回應，《雷神索爾4》時間點在《星際異攻隊3》之前，因此意味星際異攻隊得出現在《雷神索爾4》，否則得在《永恆族》或《奇異博士2》等片，交代雷神索爾、星際異攻隊為何分開的情節，對此讓網友相當興奮，直呼：「又多了6大咖」。

(中時電子報)