台中市大台中警察之友會第三辦事處利用第三分局聯合勤教機會，由警友辦事處主任張燋虎等人頒發業務評比績優暨破案獎金。（馮惠宜攝）

台中市大台中警察之友會第三辦事處利用台中市警察局第三分局舉行聯合勤教機會，由警友辦事處主任張燋虎及立德警友站長黃文福、正義警友站副站長周朝堂、健康警友站財務長陳嘉慶共同蒞臨第三分局頒發業務評比績優暨破案獎金。

第三分局於22日9時30分舉行聯合勤教，警友辦事處主任張燋虎及各警友站前往分局頒發業務評比績優破案有功人員獎金，對於警察同仁全心全力偵辦各類刑案及業務績優人員，表示慰勉之意。

偵查隊及各所於5-6月份破獲刑案；保安民防組獲內政部警政署「108年軍民聯合防空(萬安42號)演習」評核成績全國第1名；秘書室獲警察局「108年第2季新聞輿情」評核成績第1名及「108年度警政資訊督考」評核成績第2名，殊值嘉勉。

張燋虎對員警積極維護地方治安、交通，端正社會風氣不遺餘力，於會中表達肯定與嘉勉之意，張燋虎平時傾聽民眾及朋友對於警察工作的辛勞，以堅定的語氣對警察同仁說「有你真好」。

第三分局分局長陳武康表示，「警力有限，民力無窮」，警察在工作上需要靠民眾的協助及支援，才能充分發揮維護社會治（交）安的力量。

(中時 )