暴雨恐再現！大台北等14縣市大雨特報 14:502019/07/23 中時電子報 莊楚雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 昨天台北市信義路、松江路和長安東路都淹水。(讀者提供) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 由於午後對流雲系發展旺盛，容易有短時強降雨發生。氣象局在今天下午2點半發佈大雨特報，台北、新北、南投，以及桃園至高雄、宜花的山區有局部大雨，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。 同時，氣象局也針對「臺北市、新北市、桃園市」發布大雷雨訊息，午後雷雨將持續到下午3點45分。臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣也有大雷雨即時訊息，持續時間至下午4點。 水利署也對新北市鶯歌區發布淹水警戒，低窪地區及道路請特別注意防範積淹水。 翻攝自 氣象局 (中時電子報) #大雨 #縣市 也許您會感興趣 推薦閱讀 全台19縣市豪大雨特報 高屏、台南一級淹水警戒 14:552019/07/19 生活 雨彈上膛！全台17縣市大雨特報 14:212019/07/20 生活 氣象局發布 本島17縣市大雨特報 15:002019/07/20 生活 雨彈炸完沒？ 大台北明仍有局部大雨 還飆36度高溫 20:352019/07/20 生活 8縣市發布豪大雨特報 中南部今明整天有雨 11:492019/07/21 生活 大台北明防午後雷陣雨 周二起水氣稍減 18:052019/07/21 生活 大台北高溫示警 全台防午後雷雨 04:102019/07/22 生活新聞 週一悶熱！北部體感42度！宜花東、屏東大雨特報 06:212019/07/22 生活 更新》17縣市大雨特報 鄭明典：雨型複雜 07:512019/07/22 生活 「台中以北」雨用灌的！17縣市豪、大雨特報 16:352019/07/22 生活 生活熱門新聞 張善政問9千條菸抽多久？網神回 - 生活 私菸案知情？小英出訪都她統籌 - 生活 - 中時 全球死因18％是高血壓 每天2顆它降血中膽固醇 - 生活 北部午後大雷雨 彭啟明：最快這時間有颱風 - 生活 原住民族正名25年 今辦展回憶 - 生活 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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