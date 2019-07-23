由於午後對流雲系發展旺盛，容易有短時強降雨發生。氣象局在今天下午2點半發佈大雨特報，台北、新北、南投，以及桃園至高雄、宜花的山區有局部大雨，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

同時，氣象局也針對「臺北市、新北市、桃園市」發布大雷雨訊息，午後雷雨將持續到下午3點45分。臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣也有大雷雨即時訊息，持續時間至下午4點。

水利署也對新北市鶯歌區發布淹水警戒，低窪地區及道路請特別注意防範積淹水。

翻攝自 氣象局

(中時電子報)