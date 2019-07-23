2019年大內酪梨節將於8月4日上午於大內國中舉辦，今年推出的「酪梨幸福餐」以酪梨搭配大內水果，每桌3500元，再送200元折價券，報名專線： 06-3037981。（劉秀芬攝）

不要以為酪梨只能打果汁、當生菜沙拉，配上麻婆豆腐、花枝柴魚、豬肚湯，也能激發出好滋味。台南市大內區是全台酪梨最大栽種地區，為推廣酪梨產業與銷售，大內區公所多年來於產季舉辦酪梨節活動，今年將於8月4日在大內國中登場，不僅有精彩表演、農產市集，還有備受饕客期待酪梨創意料理辦桌。

大內區公所23日上午舉辦「酪夏幸福 有梨真好」酪梨農業產業文化活動記者會，由台南市政府農業局長李朝塘、民政局長顏振標、大內區長李賢村與大內國中舉重隊一起揭開活動序幕。

大內區區長李賢村表示，大內區位於曾文溪畔，砂質地排水好讓雨水不會淤積，土質最適合栽種酪梨，結出來的果實油質高，果肉特別綿Q。目前正是酪梨盛產期，代表性品種為大內早生、紅心圓、秋可為主，希望透過活動，幫助農民把農產賣出去，同時也帶動地方觀光發展。

今年大內「酪夏幸福 有梨真好」活動將於8月4日上午於大內國中舉辦，熱鬧登場，當天現場除了各式農特產品攤位展售外，還有親子最喜歡的闖關遊戲，完成闖關就贈送清涼冰品。

此外，備受饕客期待的酪梨大餐，今年公所再次力邀型男主廚陳信良，推出以酪梨搭配大內水果的酪梨幸福餐，讓更多的民眾認識大內水果的多樣與豐富性，品嘗令人驚豔的酪梨創意料理。「食在地，享當季」，酪梨幸福餐每桌3500元，再送200元折價券，即日起至7月31日開放訂桌，限量50桌，想嘗鮮手腳要快。

2019年大內酪梨節將於8月4日上午於大內國中舉辦，今年推出的「酪梨幸福餐」以酪梨搭配大內水果，每桌3500元，再送200元折價券，報名專線： 06-3037981。（劉秀芬攝）

大內區位於曾文溪畔，砂質地排水好讓雨水不會淤積，土質最適合栽種酪梨，結出來的果實油質高，果肉特別綿Q。（劉秀芬攝）

大內區公所23日上午舉辦酪梨節記者會，由台南市政府農業局長李朝塘（右六）、民政局長顏振標（右五）、大內區長李賢村（右七）、在地民意代表與大內國中舉重隊（後）一起揭開活動序幕。（劉秀芬攝）

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