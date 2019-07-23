雙北市22日下午降下暴雨，大安區半小時時雨量高達99.5毫米創下紀錄。台北市長柯文哲今表示，去年與今年分別有一次強降雨造成淹水，其中東門捷運站地下道以及小巨蛋周邊是兩次都淹的地區，市府將優先處理。但水利處也坦言，目前北市每小時可承受的排水量為78mm，雖未來盼提升至88mm，但需30多億經費，且面對極端氣候，即便88mm還是照淹，呼籲民眾先建立「強降雨是必然」的觀念，公私部門一起思考如何降低災損，而非只想著「如何永遠不淹水」。

柯文哲指出，台北市的系統設計是應付每小時78mm的降雨量，本來工務局有個計畫是10年內要將承受的雨量提高至每小時88mm，但這需要的經費很高，所以此波強降雨之後，先把去年及今年兩次積淹水的地點重疊一下，發現兩個地方有重複，一個是東門捷運站地下道、一個是小巨蛋周邊，將列為優先處理地點。

水利處長陳郭正進一步說明，東門捷運站地下道部分，捷運公司22日的處置已很正確，立刻將防水閘門關閉、開始抽水，抽完後聯通道即可恢復使用，至於小巨蛋周邊，水利處將檢視部分地下管段能否加強分流。

不過陳郭正坦言，22日大安區時雨量136.5mm，去年強降雨也超過110mm，「現在重點是民眾能不能接受降雨過大，一定會積水這件事」。舉例來說，雖然工務局有計畫欲將全市每小時可承受的排水量從78mm提高至88.8mm，但此舉要花30多億建置地下儲流管，以敦化南路來說，要下挖2公里，埋設直徑12至15公尺的管線，但如果是今年、去年兩次的強降雨量，「30億花下去，還是照樣淹！」

因此，陳郭正強調，面對極端氣候、強降雨，重點不是「看不到水」，而是如何降低損失，例如透過清淤、海綿城市，加快水退的速度，以及在大樓地下停車場外裝設防水閘門，確保停放的汽機車不會泡水，不能單靠砸錢做工程。

(中時 )