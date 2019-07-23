花蓮縣波斯頓國際實驗教育機構今上午在國立東華大學美崙校區敬業樓揭牌。（張祈攝）

計畫主持人李元成感謝各界幫忙，讓波斯頓國際實驗教育機構順利成立。（張祈攝）

花蓮縣波斯頓國際實驗教育機構採用電子黑板，課程也附有QRcode，學生可以輕鬆回家複習，家長也能同步得知教學進度。（張祈攝）

花蓮縣波斯頓國際實驗教育機構今上午在國立東華大學美崙校區敬業樓揭牌，是花蓮第一間國際雙語學校，下學年度將招收國小一、二年級學生，上午課程以全英語模式進行，下午則回歸108課綱課程，計畫主持人李元成表示，目前4班招生人數已過半，預計明年招生國中部學生。

李元成指出，課程採半天全英語沉浸式教學，包括藝術、音樂、體育、自然、哲學、閱讀、寫作及文化等內容，以菜市場主題為例，就會學到買賣用的數學、種植類別的農藝課程，特色是課程不只有課本，而是從生活中學習，家長也可透過電子載具隨時觀看目前教學進度。

下午課程則以108課綱為主，採中文授課，李元成指出，用意在讓學生不用被實驗教育「綁架」，進入實驗教育課程不會出不去，隨時都可接軌公立學校，另外，也實踐學生培養至少音樂專長、養成運動習慣。

也因為課程教材使用劍橋大學指定，加上半天外師授課，學費較一般公私立學校更高，李元成指出，一學期學費6萬元，包括場地費、師資費用等開支，相較北部同性質一學期要價10萬至15萬不等，已經是至少半價的費用。

校方今舉行揭牌典禮，準備9月迎接第一批新生，李元成指出，第一學年先招生一、二年級各2班，每班25名學生，逐年增班，目前每班招生人數皆過半，都是花蓮在地學童，也都預留5名國際學生名額，提供短期來花蓮定居的外國學生就讀，目前正同步爭取國中部、高中部計畫，最快明年招生國中部，3年後增加高中部。

(中時 )