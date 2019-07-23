佛教懷仁基金會和三峽普賢寺住持釋宗道法師響應新北市好日子愛心大平台，今天一口氣捐贈3台復康巴士給新北市府，預計年底還要捐贈3輛總價值近千萬元的救護車，挹注偏鄉救護量能，釋宗道法師表示，施比受更有福，予比取更快樂，希望拋磚引玉，讓社會愛心細水長流。

新北市長侯友宜今天上午代表接受3台復康巴士，侯友宜感謝釋宗道法師及佛教懷仁基金會帶給社會正面力量，深深鞠躬並溫情喊話「你們都是我的活菩薩」。

侯友宜表示，釋宗道法師從2013年起已陸續捐贈新北市3輛復康巴士，架上此次捐贈已累積有6輛，多年前師父說「一手來，一手去，平安無代誌」，便心心念念，今年6月17日成立「新北市好日子愛心大平台」，將此訓示轉化為「一手來一手去，做好代誌」，勉勵民間參與。

釋宗道法師表示，新北市好日子在愛心大平台成立當天，從侯友宜口中得知新北市積極拉升OHCA救活率，全世界目前僅次於美國西雅圖，讓他絕得相當有意義，立刻承諾加碼捐贈3台救護車。

釋宗道法師說，救人一命，勝造七級浮屠，做慈善沒有分區域、宗教，行善的價值更不是金錢能衡量，好日子愛心公益大平台能發揮「善調善用」作用，3台救護車預計在年底及明年初陸續捐出，希望拋磚引玉，讓社會一起救人，也一起留德。

(中時 )