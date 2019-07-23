台中市府新聞局長吳皇昇強調，對於網路上部分特定群組的言論，市府表示尊重，市民有智慧和判斷能力，相信會逐漸感受到施政成果。（盧金足攝）

依據《選罷法》規定，地方首長需任職滿1年才能罷免，距今還有五個多月時間，臉書社團「罷燕行動連線」執行「罷免盧秀燕市長時程表」，將在年底12月25日就職滿一周年時，提出2萬2138人連署罷免提議書門檻，但也有很多網友在網路留言發起反罷免，力挺盧秀燕，對此，台中市府新聞局長吳皇昇23日表示，市府朝向達成「富市台中，新好生活」的城市願景目標，對於網路部分特定群組言論，市府表示尊重。

對臉書社團發起「罷燕行動」，有網友發起反對免表示，「總統專機走私香菸，怎麼不發起罷免」、「民進黨要不要十五個縣市一起罷免？輸不起真難看」，有網友直言不會連署，浪費社會資源，如果不滿意，下次選舉不要投就好了，但也有網友強調，罷免是選民的權利，能不能罷免成功，由選民做決定。

台中市選委會表示，地方首長罷免需就任1年以上，目前才上任半年，罷免條件不足，除了需上任滿1年，發起罷免的提議人要達原選舉區選舉人總數1％以上，這屆市長選舉人人數為221萬3789人，提議人達標後，下階段的連署人要達原選舉區選舉人數的10％。

若連署人達標，選委會才會擇期展開投票，投票結果必須原選舉區舉人有效同意票數要多於不同意的有效票，最後有效票數要超過原選區選舉人的四分之一，罷免才會成立。

高雄市長韓國瑜面臨不支持民眾的罷免連署，臉書社團「罷燕行動連線」，也對台中市盧秀燕發起連署罷免行動，因為目前只就職半年，罷免條件不足，罷燕行動已預計在盧就職周年當天，提出2萬2138人連署的罷免提議書。

吳皇昇指出，盧秀燕致力於托育政策補強、公托公托倍增、恢復老人健保補助、建置長照據點等政策，更加速建置台中巨蛋、會展中心、國民運動中心等建設，並啟動台74匝道改善工程、東豐快環評、多處道路開闢、整體路平升級等計畫，對外積極招商建置單一窗口，並籌辦台中購物節、台灣燈會、專屬台中的特別耶誕節等重大活動，打造盛會慶典城市。

新市府團隊從軟硬體面著手，針對台中各個區塊因地制宜，已擬訂12項政策方針進行都市規畫工程，更對市民關切的空汙問題進行實質的嚴格管制，戮力改善空氣品質，達成「

富市台中，新好生活」的城市願景目標。

吳皇昇強調，對於網路上部分特定群組的言論，市府表示尊重，然而，新市府團隊上任僅半年之餘，已積極按市政規劃逐步展現施政成果，台中市民也有智慧和判斷能力，相信會逐漸感受得到，市府會持續為台中的未來發展和下一代的環境來努力。

(中時 )