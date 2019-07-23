台船基隆廠的員工，最近遭到咬傷，所以才一度禁止愛心媽媽餵食浪浪。（張穎齊翻攝）

一名愛心媽媽昨（22）日在臉書上指控，台船公司基隆總廠內有60、70隻流浪狗，過去幾年台船都允許她進廠餵狗，但最近卻換了1名科長，下令禁止餵狗，更嗆連水都不給喝，她痛批「擺明就是要餓死狗！」台船今（22）日澄清，平時員工都有餵食，但最近被咬傷，才會先禁止，經討論後已同意愛心媽媽可繼續餵食。

愛心媽媽指出，基隆台船廠內有100多隻狗，3年前動保所和她們合作，花了1年多把狗都結紮了，現在只剩60、70隻；過去幾年，台船都允許她們進廠餵食，最近換了一名科長下令禁止她進去餵食，也禁止任何員工餵狗，更嗆聲連水都不給喝，擺明就是要餓死狗。

愛心媽媽指控，經過1周協商，廠方態度強硬，毫不退讓，「公家機關如此殘酷不人道，可惡之極，敬告台船，若繼續不准給狗食物，我們將會採取行動！」

台船廠長澄清，目前台船收容的流浪犬約40至50隻，除了讓動保人士每周前往餵食外，平時員工也會提供飼料給流浪犬，同時與動保所合作進行流浪犬結紮。但近期發生流浪犬咬傷員工事件，才會先禁止愛媽進去餵食；經討論後，台船同意愛心媽媽繼續餵食流浪犬，並提供固定場域給浪浪活動，避免再次發生咬傷員工事件。

基隆市動保所長陳瑞濱表示，流浪狗因為在台船的場域內，所以台船負有責任，加上台船廠內的狗已經做了絕育，若要用餓死的方式消滅犬隻，那將違反動保法，會被依法送辦，目前動保所已行文給台船。

議員張秉鈞獲報也在今日上午前往會勘，並表示會協助台船裡的浪浪尋找合適的收容單位，讓浪浪有更好的環境，更歡迎願意關心動保的熱心人士，提供收容單位或協助安置。

(中時 )