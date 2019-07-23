任達華傷勢照曝光。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

任達華3天前在廣東遭男子上台突襲，導致他腹部與手部受傷，第一時間在當地救治後，任達華隨即被送回香港治療，據知他右手為阻擋兇嫌攻擊被嚴重劃傷，四指神經被割斷，今(23日)港媒曝光任達華的傷口照片，可見他手內側從食指到小指被割出長長一條刀疤，相當怵目驚心。

任達華回香港醫治後，現在已住回普通病房，今經紀人霍汶希前往探病，受訪透露任達華手術後恢復狀況穩定，食慾也不錯，得知嫌犯患有精神分裂症後，任達華已不打算追究嫌犯責任，最快明天下午1時便可出院。

而任達華主演的電影《小Q》昨宣布為了等任達華歸隊，將上映日期由原本的7月25日，延後至9月20日，而港媒今也曝光任達華傷勢照片，右手四指被劃出一道相當深的傷疤，主因是他當時試圖用手擋下嫌犯持刀的一連串攻擊，網友看了紛紛表示：「看著好痛」、「還原諒了襲擊者不追究真是大度啊」、「要不是躲得快真的後果不堪設想好嗎」、「心疼，希望好人一生平安」。

(中時電子報)