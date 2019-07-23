中華航空地勤人員不滿華航陸續將業務外包給子公司，於上月17日發起「反外包」連署，短短三天連署人數就過半，被視為是「地勤罷工前哨戰」，經過協調後，華航承諾三大條件，包括僅外包台虎30個名額、增加外包時與工會協商、外包時間限於晚上9點到隔天凌晨1點。華航企業工會表示，勞資雙方已有共識。

華航在2017年將桃園機場貴賓室業務外包給高雄空廚，貨運文件作業業務則在同年10月外包給華儲，不只如此，華航也將部分時段票務業務外包給台虎，本預計今年8月啟動，此舉卻引發地勤人員不滿，擔心工作權不保。

為此，華航企工在6月17日發起「反外包」連署活動，三天內連署人數就過半，不過到連署截止日6月30日時，尚未達連署目標的8成。華航企工秘書林芸表示，由於台虎外包影響的是單一部門，因此其他部門的人員可能沒有參與連署，才導致連署人數沒有超過8成，不過受影響部門的地勤人員響應狀況就很熱烈。

而該連署也引起華航注意，在連署人數過半後，華航即派出人資、地勤主管與工會溝通。林芸表示，近幾年工會持續與公司討論女性夜間工作問題，因此公司主張考量夜間人力短缺課題，才會需要外包業務。

協商後華航也給出三大承諾，包括僅外包台虎30人、未來有業務外包需求前先與工會討論、台虎外包工作時間僅限晚間9點至隔天凌晨1點。林芸表示，公司有舉辦三、四次的說明會，目前地勤人員也可以接受華航提出的方案，算是兩方已達成共識。

(中時 )