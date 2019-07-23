國安局特勤人員利用總統出訪回國通關禮遇之便，夾帶9800條免稅菸品走私入關，檢調昨漏夜複訊國安局少校吳宗憲、張恒嘉等人後，發現國安人員自從總統蔡英文上任後首次出訪的「英翔專案」開始，就以團購方式利用通關禮遇夾帶免稅菸品進關。而被檢方聲押禁見的國安局少校吳宗憲、張恒嘉2人，則是負責統計團購名單的「聯絡人」。

據了解，向吳、張團購的訂單人士及單位，包括國安局、國安會、總統府在內，檢調已由2人的LINE內，發現一批疑似訂單的名單，將進一步查證釐清。

檢調發現，吳、張等國安局特勤人員，自蔡英文上任後首次出訪的「英翔專案」起，開始利用通關禮遇夾帶免稅菸品進關，成為國安局內部長年來的陋習，而且夾帶菸品的數量也愈來愈多，因此懷疑國安局人員在蔡英文3年多來共7次出訪拚外交，已多次夾帶菸品走私進關。

據指出，檢方訊問時，吳宗憲、張恒嘉2人，對於案情均避重就輕，辯稱他只是依據國安局過去「慣例」行事，是將同事託帶的免稅菸品，以「化零為整」的方式下訂取貨，由於團購的人數逐次暴增，菸品數量愈來愈多，2人不是要走私牟利，因此沒有走私菸品的不法犯意。至於駕駛5部貨車載運、協助搬運而被交保的林國智等8名國安局士官，則指稱是聽從長官指揮。

檢方訊後，認為吳宗憲、張恒嘉2人，涉嫌負責登記團購下訂單，涉犯貪汙重罪，且全案仍有共犯及證人未到案，認定2人有勾串、滅證之虞，向法院聲押禁見2人；至於開5部貨車協助搬運的林國智等8名國安局士官，因供稱是聽命吳、張2人行事，涉案情節較輕微，各諭令20萬至50萬元不等金額交保。

據了解，由於8名國安局士官的交保金額合計也高達百萬元以上，8人的交保金，部分是國安局同仁籌措的。

此外，法界人士指出，吳、張等人除涉犯《貪汙治罪條例》「以公用運輸工具裝運違禁物品或漏稅物品」罪，可處無期徒期或10年以上徒刑，得併科1億元以下罰金之外，其餘士官另涉犯《菸酒管理法》規定，未取得許可執照而輸入之菸酒，可處3年以下徒刑，得併科台幣20萬元至1000萬元罰金。

(中時 )