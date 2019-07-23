鋼琴女神慶生上下都脫了 酒池肉林開趴照曝光 15:112019/07/23 中時電子報 黃詩淳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 李元玲擁有天使臉孔魔鬼身材。(圖／翻攝自IG) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 李元玲慶30歲開生日趴。(圖／翻攝自IG) 李元玲找來不少猛男一起慶生。(圖／翻攝自IG) 大馬美女鋼琴師李元玲擁有天使臉孔魔鬼身材，不僅琴藝精湛、是李雲迪愛徒，更是專業的芭蕾舞者，IG有百萬追蹤者，近日她歡慶30歲生日，並曬出生日派對照，穿著比基尼搭小熱褲的她，火辣程度破表。 李元玲生日趴除了有美食好酒外，戶外還有游泳池，門口更停了好幾輛跑車，還被近20個猛男包圍，十足「酒池肉林」模樣，相當熱鬧，而穿著比基尼搭牛仔熱褲的她，大秀火辣好身材，豐滿上圍快包不住掉出，之後她更脫掉熱褲，露出黑色蕾絲小褲褲，坐在泳池畔，讓網友看了快噴鼻血，直呼超羨慕。 在 Instagram 查看這則貼文 李元玲（@cathrynli）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 22 日 下午 1:57 張貼 在 Instagram 查看這則貼文 李元玲（@cathrynli）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 20 日 上午 11:20 張貼 (中時電子報) #李雲迪 #李元玲 也許您會感興趣 推薦閱讀 比基尼女郎挑戰踢瓶蓋擦邊球 網友驚嘆暴動了 00:022019/07/19 社會 最辣星二代又出招 「比基尼超深U」溢出半乳好兇！ 00:222019/07/19 娛樂 安妮性感紅泳裝魔鬼身材外露 04:102019/07/19 娛樂新聞 郭書瑤曬親妹「背面全裸」照 網暴動：求介紹 15:172019/07/19 娛樂 女星火辣「濕」身 王少偉竟伸手拉比基尼綁帶 21:252019/07/19 娛樂 「國旗比基尼」正妹露深溝登玉山 網讚：山美更見美 10:492019/07/20 社會 林志玲穿著寬鬆返台 難得顯福態疑「有喜了」！ 21:542019/07/21 娛樂 比基尼集中托高 穿出傲人胸線 04:112019/07/22 時尚消費 泫雅迷你熱褲濕身現形 網驚呆：屁股垮了 10:282019/07/22 娛樂 娛樂熱門新聞 台北東區淹水「馬路變河川」 陳為民PO照網驚見「這一點」 - 娛樂 記者曝雙宋離婚關鍵內幕 網友怒譙宋仲基：根本渣男！ - 娛樂 鋼琴女神慶生上下都脫了 酒池肉林開趴照曝光 - 娛樂 鄭弘儀追問郭董初選燒多少錢？她說出驚人真相 - 娛樂 資工彌臉蛋持續進化 國企匡最新美照被讚爆 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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