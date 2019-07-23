李元玲慶30歲開生日趴。(圖／翻攝自IG)

李元玲找來不少猛男一起慶生。(圖／翻攝自IG)

大馬美女鋼琴師李元玲擁有天使臉孔魔鬼身材，不僅琴藝精湛、是李雲迪愛徒，更是專業的芭蕾舞者，IG有百萬追蹤者，近日她歡慶30歲生日，並曬出生日派對照，穿著比基尼搭小熱褲的她，火辣程度破表。

李元玲生日趴除了有美食好酒外，戶外還有游泳池，門口更停了好幾輛跑車，還被近20個猛男包圍，十足「酒池肉林」模樣，相當熱鬧，而穿著比基尼搭牛仔熱褲的她，大秀火辣好身材，豐滿上圍快包不住掉出，之後她更脫掉熱褲，露出黑色蕾絲小褲褲，坐在泳池畔，讓網友看了快噴鼻血，直呼超羨慕。

在 Instagram 查看這則貼文 李元玲（@cathrynli）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 22 日 下午 1:57 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 李元玲（@cathrynli）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 20 日 上午 11:20 張貼

(中時電子報)