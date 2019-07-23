中俄5軍機入韓領空

中俄5架軍機23日上午闖入韓國防空識別區，韓國聯合參謀本部（聯參）說，該國空軍戰機為了警告，向侵犯朝鮮半島東部海域領空的俄軍A-50預警機前方1公里處射擊360多發機槍彈。

據韓聯社報導，2架中方軍機和3架俄羅斯軍機23日上午飛入東部海域韓國防空識別區（KADIZ），其中1架俄羅斯軍機在獨島（竹島）附近上空兩度闖入韓國領空，而這是俄軍機史上首次侵犯韓國領空。

韓國海岸防衛隊以望遠鏡眺望獨島（日本稱竹島）的資料照。（美聯社）

韓國軍方發現後，立即出動F-15K和KF-16等戰機，向俄軍機方向開火示警。聯參指出，上午共有5架軍機闖入韓國防空識別區，分別是中方的2架轟-6轟炸機、俄軍的2架圖（TU）-95轟炸機，以及1架A-50預警機。韓國空軍戰機對解放軍轟炸機廣播了20多次示警，也對俄羅斯軍機廣播了10多次示警，但中俄軍機沒有回應。

俄軍機第一次進入獨島空域時，韓軍發射了10多枚熱誘餌彈和80多發機槍子彈，而第二次入侵時，又發射了10枚熱誘餌彈，還有280多發機槍彈示警。

軍方人士指出，外國軍機侵入韓國領空，韓軍向犯境軍機近處射擊示警，都屬是第一次，而中俄軍機同時飛入韓國防空識別區也是第一次。

據CNN新聞網23日報導，韓國官員認為，中俄軍機入侵，正值兩國在進行聯合演習之際。

(中時電子報)