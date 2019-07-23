台北101大樓23日凌晨傳出工安意外，2名工人不慎從北側6樓屋頂40公尺高墜落，其中一名李姓工人（45歲）死亡，另一名潘姓工人則滑落至6樓下方的平台，雖一度受困但沒有受傷。北市勞檢處一早至現場進行調查，確認工人在高空作業，但均沒有綁安全鎖，違反職安法第六條第一項，按規定僱主可處3年以下有期徒刑，得易科30萬以下罰金。

台北101今日進行LED燈更換工程，共有三名工人一起作業，其中一名李姓工人於吊籠內進行操作，期間疑似因未使用安全帶等防墜措施，不慎由6層樓處墜落到北側出入口遮雨棚，當場死亡，另一名40多歲潘姓工人則受困在6樓外平台，隨後於凌晨5時協助安全救出。

北市勞檢處初步檢查後發現，現場有放置安全鎖，但李姓工人未依規定綁上，由於已發生職災，依《職安法》第六條相關規定，僱主可處3年以下有期徒刑，得易科30萬以下罰金，但勞檢處必須等另外兩名工人，但由於承包關係複雜，目前仍不確定聘雇的公司名稱。

勞檢處表示，李姓工人經驗豐富，吊籠也無故障情形，照理來說，李姓工人操作吊籠的不用離開吊籠，只需待在吊籠內即可操作上下，必須探究李姓工人跨出吊籠的動機與原因。

台北101事後表示，發生意外的吊掛洗窗機每年都有進行維護與檢查，最近一次檢查是今年的7月8日，完全符合安全規範。至於為什麼會發生意外，這仍需由警方調查，101也會全力配合。

台北101外牆LED工程 工人墜樓1死1傷

(中時 )