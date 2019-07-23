色情網站以販售虛擬貨幣方式，要求網友付費觀看。(林郁平翻攝)

去年一名年輕正妹在網路直播時不慎露點，遭人擷圖放在「射團」色情網站，並被21歲鍾姓男大生以照片威脅被害女子提供更多私密照，被害人拒絕恐嚇直接報警抓人。桃園警方事後與刑事局電信偵查大隊追查，發現「射團」是架設在美國的色情網站，循線在台南查獲管理者26歲黃姓男子和架網的工程師陳姓男子，依違反兒童及少年性剝削防制條例移送，檢方各以10萬元交保。

被害女子表示，去年9、10月間突收到鍾男不同臉書、IG帳號，傳給她直播不慎露點遭人擷圖照片，鍾男威脅如不提供身體隱私部位照片，就要將露點照傳給她的友人、公司同事或不特定人；她根本不認識鍾男，不想受威脅，直接封鎖帳號報警。

桃園警方查獲鍾男到案，鍾承認在「射團」網站下載，一時衝動才想用露點照「換」更多私密照片，檢察官依強制未遂罪嫌起訴，向法院聲請簡易判決。

警方追查「射團」發現是跨國色情網站，主要提供分享色情影片、照片和偷拍照，IP設於境外，聯合電偵大隊共同偵辦。

警方表示，該網站雖免費註冊加入，但初階網友僅能瀏覽部分文章內容，要觀看較裸露圖文或影片時，必須匯款向平台購買虛擬貨幣支付才能瀏覽，屬於營利性質；且論壇中大量散布未成年裸露內容，已觸犯兒童及少年性剝削防制條例。

(中時 )