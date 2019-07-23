今年72歲的蒸氣火車老司機呂文聲今天特地到場看他的老兄弟。（張亦惠攝）

今年72歲的蒸氣火車老司機呂文聲今天特地到場看他的老兄弟。（張亦惠攝）

阿里山林業鐵路及文化資產管理處23日與嘉義市政府合作，將在嘉義公園展示了46年的21號蒸汽火車頭，迎回嘉義車庫園區準備作修復再使用，嘉義市長黃敏惠、林鐵處長黃妙修、21號蒸氣火車最後一任駕駛呂文聲等人皆在嘉義公園歡送這位老夥伴。

今年72歲的老司機呂文聲也特別到場看他的老兄弟，呂文聲說，23歲時曾開過2年的SL－21，民國64年時見證蒸氣火車停駛，知道老兄弟要進廠維修，呂文聲直呼開心。

回憶過去開蒸氣火車的時光，呂文聲說，因燃煤需至少120度高溫，因此車頭內很熱、很辛苦，一趟車到阿里山需要6小時，在奮起湖時要換車、換班，那時候老婆、小孩都會跟著上山，過程辛苦但偶爾也能看到美麗山景。

黃妙修說，SL-21號是全阿里山引進的第一台28噸蒸汽火車頭，SHAY系列的直立式汽缸、傘型齒輪等設計，是登山型火車中效能最好、最會爬山的蒸汽火車，目前全世界僅存的2台動態保存登山型火車都在阿里山，1台是SL-32，另一台是SL-25，這次迎回21號蒸氣火車頭，林務局已編列1200萬預算修復這輛蒸氣火車，以保留原燃煤方式進行整修，讓它能再次馳騁在軌道上。

黃敏惠表示，這是嘉義市民共同的回憶，雖有點不捨，但希望蒸汽火車頭再出發能更「爭氣」，未來能在鐵道上再現英姿。

(中時 )