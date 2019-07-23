我們有一位總統宣稱，只有她能守護台灣主權與國家安全，然而在她短短三年的統治之下，一、我們邦交國少了近1／4。二、用來打擊敵人的飛彈打沉了自己的漁船。三、號稱對美關係史上最佳，結果別的盟國都可以買到美國最先進的F35戰機，我們只能買上一代的F16V戰機。四、由總統主導、負責國家安全的機關的人員忙著走私菸，出包後推說是多年來陋習，所以你對國安單位根本沒有好好掌握、整頓過？五、原本連續8年出席世界衛生大會(WHA)，在她任內連續三年去不成了。

結果這樣的政府宣稱最能守護主權與國家安全，用斷交和走私菸守護嗎？在說大話之前，還是先做好自己的本分吧，否則一方面讓她的行政院長嗆別人連一隻蚊子都治不好，還想治國，結果自己主持的國安與外交單位頻頻出包，卻自誇她能守護主權與國家安全，還想要繼續連任，怎麼聽怎麼諷刺。

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(中時 )