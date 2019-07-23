立委黃國昌昨踢爆國安人員趁總統蔡英文出訪友邦時，走私9800條香菸後，國安局長、侍衛長下台。前華航高層表示，這種走私方式一直都有，只是這次太誇張，以致華膳有人看不下去，提供資料給立委踢爆。

總統府侍衛室少校吳宗憲，利用總統蔡英文出訪友邦機會，挾帶走私645萬 元、9800條香菸，上面還貼有「VVIP」便條，存放在華膳空廚的倉庫內，遭立委黃國昌踢爆後，國安局長、侍衛長下台。立委黃國昌今召開記者會說，這件事純粹是有人看不下去了，出來爆料。

前華航高層表示，「VVIP」指的是總統專機，華膳工作人員都知道，而且這種走私方式，一直都存在，只是這次太誇張了，一定有人看不下去才會把資料提供給立委踢爆。

他並說，華膳管控非常嚴謹，這麼大量的香菸，無論是上下飛機，還是進出華膳一定會簽報給高層同意後才會執行，所以華膳總經理安隆祺、華膳餐勤部經理曾文德，甚至華航資深副總經理羅雅美、華航空品處副總邱彰信等人，應都會知道。

華航表示，全案已進入司法調查，華航全力配合調查。華膳總經理安隆祺未接電話。

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國安特勤狂刷645萬走私菸 蔡被蒙鼓裡震怒

(中時電子報)